De gemeente Eindhoven heeft in de maand december bijna tweeduizend klachten over schade en overlast van vuurwerk ontvangen.

Op 9 december is de gemeente gestart met een campagne om het overlast van vuurwerk in kaart te brengen. Bewoners konden een klacht indienen via de zogeheten Buitenbeter-app.

In totaal zijn er in de periode van 9 december tot en met 1 januari 1.943 meldingen gedaan. Deze meldingen zijn nog niet verder uitgesplitst en onderzocht.

Eind januari komt de gemeente met meer details over de resultaten van de campagne. Dan wordt er ook een plan van aanpak gepresenteerd over de volgende jaarwisseling. Ook zal dan duidelijk worden of de gemeente wellicht overstapt naar een centrale vuurwerkshow.