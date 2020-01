Een 24-jarige automobilist heeft Nieuwjaarsdag rond 6.50 uur opzettelijk drie vrouwen aangereden in een parkeergarage aan de Ten Hagestraat in de binnenstad van Eindhoven, meldt de politie Eindhoven via Twitter. Het motief van de bestuurder is nog onbekend. Een van de vrouwen, een 21-jarige Tilburgse, is met verwondingen aan haar benen en gezicht naar het ziekenhuis gebracht.

Een andere vrouw liep een lichte verwonding aan haar been op.

Surveillerende agenten zagen de aanrijding gebeuren en konden ternauwernood voorkomen dat ze zelf werden aangereden.

De automobilist sloeg na de aanrijding op de vlucht en botste op de kruising van de Heggenstraat met de Stratumsedijk tegen een boom. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecel. Zijn rijbewijs is ingenomen.

De politie onderzoekt de beweegredenen van de automobilist. Daarbij wordt gekeken of de man ten tijde van de aanrijding mogelijk onder invloed was van drugs of alcohol.

De auto die betrokken was bij de aanrijding is in beslag genomen voor onderzoek.