De inwoners van Eindhoven hebben het nieuwe decennium ingeluid met een relatief weinig incidenten. Wel raakten twee personen gewond bij een steekpartij op de Oude Stadsgracht in het centrum.

Beide mannen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen liep een steekwond op aan zijn bovenbeen.



De politie heeft één verdachte aangehouden voor het incident. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

De brandweer moest tijdens nieuwjaarsnacht enkele keren uitrukken voor kleine buitenbrandjes. Aan de Karnemelkweg in Tongelre brandden door vermoedelijk vuurwerk twee auto's uit. Een BMW vatte vlam, waarna ook een schutting en een naastgelegen auto in brand vlogen. De brandweer had enige moeite om de brand te blussen, maar kon voorkomen dat de brand oversloeg naar een garagebox.

Auto uitgebrand in Woensel

Ook aan de Pygmalionlaan, bij de Orpheuslaan in de wijk Woensel, brandde een auto uit door waarschijnlijk vuurwerk, en aan het Toernooiveld in Geldrop brandde een container uit.



Tot slot rukte de brandweer uit voor brandjes in de Molenstraat, aan de Fransebaan en de Bennekelstraat.

Tijdens de jaarwisseling waren er geen vuurwerkvrije zones in Eindhoven. De politie en stadstoezicht in Eindhoven hebben te weinig mankracht om vuurwerkvrije zones of een algeheel vuurwerkverbod te handhaven. Een centraal georganiseerde vuurwerkshow werd vorig jaar geschrapt omdat de gemeente Eindhoven de organisatie te duur vond.