Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport dat dinsdagochtend tijdelijk stil lag wegens de dichte mist, komt langzaam weer op gang, meldt de luchthaven rond 12.30 uur via Twitter.

Dinsdagochtend mochten er nog vluchten vertrekken en landen op Eindhoven Airport. Rond 9.30 uur vertrok het laatste vliegtuig.

Aankomende en vertrekkende vliegtuigen wijken uit naar andere luchthavens. Een woordvoerder van Eindhoven Airport raadt reizigers aan om de website in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.

Het vliegverkeer wordt stilgelegd als het zicht minder is dan 550 meter. Op sommige plekken in het land is het zicht zelfs minder dan 200 meter. Het KNMI verwacht in de avond dichte tot zeer dichte mist, waarbij het zicht kan teruglopen tot slechts enkele meters.

Het vliegverkeer rond Eindhoven Airport werd de afgelopen maanden meerdere keren stilgelegd door dichte mist.