Op de A2 bij Eindhoven zijn maandag in korte tijd twee ongelukken gebeurd. Rond 13.00 uur gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen op de rijbaan in de richting van Maastricht. Ongeveer een uur later sloeg een auto over de kop bij knooppunt Batadorp in de andere richting.

De rijbaan waarop een ongeluk met een vrachtwagen en drie auto's gebeurde, werd rond 14.15 uur weer vrijgegeven. De vertraging liep daar op het drukste moment op tot anderhalf uur.

De rijbaan vanuit Maastricht werd om 14.15 uur door het tweede ongeluk juist afgesloten. Verkeer kon wel over de parallelbaan (N2) rijden. Op de hoofdrijbaan was de vertraging ongeveer een kwartier.

Het is van beide ongevallen niet bekend of er gewonden zijn gevallen.