TU/e-docent Arno Pronk en zijn team hebben een prijs gewonnen voor hun 14 meter hoge ijstoren. In het Chinese Harbin hebben de teamleden een soort Eiffeltoren van ijs gemaakt.

Het project was volgens de jury "het mooiste en innovatiefste" van het ijssculpturenfestival in de stad. De toren is samen met studenten Bouwkunde van de universiteit en het Summa College in elkaar gezet.

De constructie is eerst gemaakt met touw, bevestigd aan een hijskraan. Vervolgens is er ijswater op gespoten met een slang. Daarna hebben studenten met een slagroomspuit in de hand op een hoogwerker de rest gedaan.

De docent heeft eerst onderzoek moeten doen naar het spuitbare ijs dat luistert naar de naam 'pykrete', refererend aan wetenschapper Pyke die in de jaren veertig onderzoek deed naar het spul. Met bepaalde bindmiddelen die ook in voeding worden gebruikt, is het Pronk uiteindelijk gelukt om het ijs vloeibaar genoeg te krijgen.

In 2022 wil Pronk een 40 meter hoge ijstoren in Beijing neerzetten ter ere van de Olympische Spelen. Daarover worden gesprekken gevoerd.