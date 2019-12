Een scooterrijder is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een busje op bedrijventerrein De Run in Veldhoven.

De man is door een ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De scooterrijder probeerde voor het ongeluk te remmen en is daarbij onderuit gegaan en onder het busje geschoten.



De politie vond in de rugzak van de bestuurder een alarmpistool met patronen. Daarop is hij formeel aangehouden. De man wordt eerst behandeld in het ziekenhuis.