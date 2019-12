De installatie Checkpoint Eindhoven is neergestreken op de Markt in de binnenstad van Eindhoven. De installatie van het project 'Museum door de Stad' staat nog tot 6 januari naast de schaatsbaan.

Het project is erop gericht om maatschappelijke kunst toegankelijk te maken voor alle Eindhovenaren. Geïnteresseerden kunnen er gratis naar kijken.

De installatie hoort bij het thema 'Verleden, heden en toekomst van onze vrijheid'. In de installatie hangen foto's van Eindhovenaren die laten zien welke functie ze zouden hebben gehad als de stad nooit bevrijd was in de Tweede Wereldoorlog.

Ook is een levensgroot memoryspel met objecten die te maken hebben met de oorlog verhuisd naar de Markt, evenals 'de dilemma-machine' die bezoekers vraagt wat ze zouden doen als hun vrijheid op het spel staat.