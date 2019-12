De VVD noemt het overlijden van raadslid Saskia Wempe een groot verlies voor de partij, gemeenteraad en de stad Eindhoven.

Wempe overleed maandag. Ze is 49 jaar oud geworden.



Wempe was sinds 2013 actief in de politiek. Eerst als commissielid, maar sinds 2018 ook als gemeenteraadslid in Eindhoven. De VVD'er hield zich als woordvoerder bezig met de onderwerpen binnenstad, evenementen en arbeidsparticipatie.



"We kennen Saskia als betrokken, vastberaden en rechtdoorzee. Wat haar in de raad kenmerkte was haar optimistische aanpak en haar duidelijke verhaal, of het nu ging over de binnenstad of om mensen weer actief mee te laten doen aan de maatschappij", laat de partij weten. "Door haar warmte, positieve instelling en haar denken in oplossingen was ze een voorbeeld voor anderen. Een groot verlies voor de VVD, de gemeenteraad en de stad Eindhoven."

Burgemeester John Jorritsma reageerde maandag op haar overlijden. "Vanochtend bereikte ons het trieste bericht dat Saskia Wempe op slechts 49-jarige leeftijd is gestorven. De ongelijke strijd met kanker wist zij na vele inspanningen niet te winnen."