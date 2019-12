Een driejarig kind is in de H&M in winkelcentrum WoensXL van de roltrap gevallen. Daarbij liep het kind hoofdletsel op.

Het slachtoffer is met een ambulance onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.



Een traumahelikopter landde in de buurt van het winkelcentrum. Ook een speciaal medisch team kwam ter plaatse. Op het moment van het incident was er een kerstmarkt in WoensXL.