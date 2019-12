Het stadsbestuur neemt 'harde en zachte maatregelen' om de binnenstad van Eindhoven autoluw te maken.

De harde maatregelen zijn ingrepen die al hebben plaatsgevonden of waar aan gewerkt wordt, zoals de aanpassing van de Vestdijk en de tunnelbak onder de Montgomerylaan door. Zachte maatregelen worden de komende jaren nog genomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de P+R Genneper Parken en een grotere fietsenstalling bij het station.



De gemeente Eindhoven schrijft dat niet alleen de infrastructuur zelf moet veranderen. Ook het gedrag van Eindhovenaren moet anders. "In het centrum van Eindhoven komen steeds meer woningen. Tegelijkertijd willen we de stad groener, aantrekkelijker en meer klimaatbestendig maken. Dan dienen we op een andere manier om te gaan met de openbare ruimte. Op eenzelfde manier omgaan met mobiliteit als nu is geen optie", stelt verkeerswethouder Monique List.



Kort gezegd komt dat dus neer op meer fietsen, meer lopen of openbaar vervoer gebruiken. De auto moet vooral om de stad heen, tenzij het gaat om bestemmingsverkeer. Er komt een korte- en langetermijnstrategie voor parkeren in het centrum. Bovendien worden gebieden zoals de Grote Berg en de Geldropseweg omgevormd tot dertigkilometerzones.