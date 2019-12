De politie is op zoek naar de dader van een gewapende overval op een goudwisselkantoor aan de Leenderweg in Eindhoven.

Dat meldt de politie via Twitter.

De dader is in bezit van een vuurwapen. Na de overval vluchtte hij in de richting van het Menthellapad.

De politie meldt dat het gaat om een licht getinte man met een baard. Hij draagt een zwarte jas en een bruine pet. Ook zou hij een boodschappentas bij zich dragen.