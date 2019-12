De politie is op zoek naar twee jongens tussen de twaalf en veertien jaar voor de mishandeling van een homoseksuele man in de Eindhovense wijk Woensel afgelopen woensdag.

De man liep ter hoogte van de rotonde nabij de parkeerplaats van het Woenselse winkelcentrum, aan de kant van de Franklin D. Rooseveltlaan. Hij liep daar alleen en werd volgens de politie zonder enige aanleiding getrapt en geschopt door meerdere tienerjongens.

Het slachtoffer, een 39-jarige man uit Eindhoven, zei eerder in gesprek met Studio040 dat zijn geaardheid de aanleiding was voor de mishandeling. Enkele jongeren zouden hem hebben gevraagd of hij homo was. Toen hij dat bevestigde, zouden ze hem hebben bespuugd en geschopt. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

Ten minste twee van de verdachten waren tussen de twaalf en veertien jaar oud. Een van hen had een fors postuur en de ander was tenger. Beide jongens hadden donker haar en droegen zwarte jassen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en hoopt te spreken met getuigen, in het bijzonder met een man die tijdens de mishandeling zou zijn langsgefietst.