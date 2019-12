Stichting Quiet Eindhoven is afgelopen weekend officieel van start gegaan. De stichting wil een verschil maken voor zoveel mogelijk Eindhovenaren die in stille armoede leven.

De stichting is al landelijk actief, maar heeft nu ook een aparte Eindhovense tak die de gevolgen van armoede in Eindhoven wil verzachten.



Volgens de stichting leven 6.600 Eindhovenaren, van wie 1.700 kinderen, langdurig in armoede. Quiet Eindhoven noemt de situatie in de Noord-Brabantse stad urgent.

De stichting is eerst van plan om vijftig huishoudens in de kerstperiode een bezoek aan de bioscoop aan te bieden.