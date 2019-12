Een dronken man is zaterdagavond met zijn auto tegen een boom gereden op de Stiphoutseweg in Nuenen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig kwam door het eenzijdig ongeluk dwars op de weg te staan. Zowel de auto als de boom raakte bij het ongeval beschadigd.

Uit een blaastest bleek dat de man veel meer alcohol had gedronken dan is toegestaan. Hij had ook geen rijbewijs bij zich.