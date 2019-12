Een man is zaterdag vroeg in de ochtend gewond geraakt bij een steekpartij in de Eindhovense wijk Woensel.

Rond 5.45 uur werd de man aangesproken in een smal straatje. Na een korte woordenwisseling werd de man in zijn borst gestoken met een mes.

De man vluchtte naar zijn auto, maar werd gevolgd door de dader. De dader begon vervolgens op de ruiten van de auto in te slaan.

De politie doorzocht de wijk, maar vond de dader niet. Er wordt nu verder onderzoek naar het incident gedaan.

Het slachtoffer raakte niet ernstig gewond. Hij was nog in staat om zelf aangifte te doen bij het politiebureau.