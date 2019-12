Er wordt definitief 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor behoud van het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven, laat Brainport Development donderdag weten.

Het budget komt uit de Regio Deal Brainport. Dit geld van de rijksoverheid en het regionale bedrijfsleven heeft als doel om het vestigingsklimaat van de regio Eindhoven verder te versterken. Daarbij staat onder meer het verder ontwikkelen van ateliers en plekken van creatieve bedrijvigheid zoals TAC op het wensenlijstje.



"Goede, betaalbare werkplekken in Eindhoven voor startende professionele kunstenaars zijn belangrijk voor deze regio van technologie en design", meldt Rob Veldhuijsen van TAC. "Dat kunnen individuele ateliers zijn waar makers zelfstandig of gezamenlijk hun beroepspraktijk starten, of ruimtes voor activiteiten, presentaties en ontmoetingen."



Het geld is ook nodig voor het TAC om verder te kunnen met een renovatie- en nieuwbouwplan. Eerder was het plan om het kunstencentrum te slopen voor nieuwbouw, maar de gemeenteraad wil de creatieve broedplaats graag behouden. Er zou veel behoefte zijn aan ateliers en expositieplekken voor beginnende kunstenaars, ook bevat het gebouw cultuurhistorische elementen.

In totaal biedt TAC 4800 vierkante meter aan ateliers en expositieruimte.