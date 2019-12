In Eindhoven is dit jaar een recordaantal woningen gebouwd. Het afgelopen jaar zijn bijna 3.000 woningen opgeleverd in de stad.

Zo werden er woningen opgeleverd in de voormalige Philips Bedrijfsschool aan de Frederiklaan, het oude TD-gebouw aan de Edenstraat, tijdelijke studentenunits bij de Berenkuil, de nieuwe Onyx-toren aan de Mathildelaan en honderden huizen in onder meer de wijken Woensel-West en Meerhoven. De gemiddelde bouwproductie in Eindhoven lag decennialang op zo'n duizend woningen per jaar.

De gemeente Eindhoven startte in 2017 een bouwoffensief omdat steeds meer studenten, internationals, arbeidsmigranten en andere werknemers in de stad dringend op zoek waren naar woonruimte. Door procedures te versnellen konden ontwikkelaars eerder bouwen. Ook kregen bouwprojecten met woningen waar veel behoefte aan was voorrang.

"We zitten nu op een productie die hoger is dan Den Haag en vergelijkbaar met Utrecht, steden die een stuk groter zijn", zegt wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Wijken). "De druk op de woningmarkt is ook enorm. Om mensen te kunnen helpen, en de ongekend hoge prijzen te laten zakken, moeten we veel blijven bouwen."

De gemeente verwacht ook voor de komende jaren dat er jaarlijks minimaal 3.000 woningen bijkomen. Enkele bouwprojecten die nog in de pijplijn zitten zijn de woontorens op het Stationsplein, Marconiplein en op Strijp-S. Daarnaast wordt er veel bijgebouwd op het VDMA-terrein aan de Vestdijk en het gebied tussen de Witte Dame en het Philips Stadion.

"Er is vooral behoefte aan goedkope en middeldure huizen en appartementen", meldt de wethouder. "We willen dat 75 procent van de nieuwe woningen in deze categorie valt. Dat is in 2019 gelukt, en dat willen we vasthouden de komende jaren."