Drie personen zijn woensdagmiddag naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze rook hadden geïnhaleerd bij een brand in het Philips-gebouw op het Eindhovense High Tech Campus.

De brand begon in de spouwmuur en was binnen een uur onder controle. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.

Het Philips-pand wordt momenteel verbouwd.