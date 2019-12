Een groep boeren is woensdag met ruim dertig tractoren naar het Stadhuisplein in Eindhoven getrokken om tegen de strengere stikstofregels van de overheid te protesteren. Het plein is inmiddels weer vrij.

Zo'n vijftig boeren met gele hesjes en spandoeken stonden op het Stadhuisplein. Daarop was onder meer te lezen 'Den Haag, wij zijn het zat' en 'De boer is boos'. De boeren komen uit de regio Eindhoven, waaronder Someren. Ook medewerkers uit de bouwwereld deden mee met de actie.

De Mobiele Eenheid (ME) was naar het plein gekomen. Het verkeer op De Wal ondervond weinig hinder van het protest.

De gemeente Eindhoven meldde dat de boeren in verband met de veiligheid niet op het Stadhuisplein kunnen blijven. De politie heeft de actievoerders naar een andere locatie verwezen.