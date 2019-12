De politie heeft dinsdagmiddag 47 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen op de Kruisboog in Geldrop.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een anonieme tip. De politie stelde daarop een onderzoek in. Op de zolder van een woning aan de Kruisboog in Geldrop werd in dozen het vuurwerk aangetroffen.

De bewoner van het huis zal worden verhoord. Er wordt dan een dossier opgemaakt en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM). Het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd.