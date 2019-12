De Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven is woensdag niet bereikbaar in verband met werkzaamheden.

Er wordt nieuw asfalt gelegd op de Vestdijk. Daarom is de Oude Stadsgracht tussen 7.00 en 18.00 uur niet bereikbaar. Ook parkeergarage Medina kan woensdag niet worden gebruikt.

Op de Oude Stadsgracht is een verkeersregelaar aanwezig die automobilisten wegstuurt.