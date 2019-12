De politie heeft woensdagochtend zestien tractoren op de A2 ter hoogte van High Tech Campus Eindhoven bekeurd.

De tractoren zijn van de weg gehaald bij afslag Vught. "Het rijden met tractoren op de snelwegen kan gevaarlijke situaties opleveren. Veiligheid staat voorop en we treden actief op", aldus de politie.

Boeren en bouwers hebben voor woensdag acties aangekondigd tegen het stikstofbeleid van de overheid. Op verschillende locaties komen zij bijeen om actie te voeren. In Noord-Brabant rijden de trekkers langs elektriciteitscentrale Amercentrale, industrieterrein Moerdijk, Etten-Leur en Breda Airport.

Actiegroep Farmers Defecte Force (FDF) wilde aanvankelijk bij 45 distributiecentra actie voeren, maar dit werd door de rechter verboden. Als ze toch distributiecentra platleggen, moet een dwangsom van 100.000 euro per locatie worden betaald.

Desondanks zijn de trekkers woensdagochtend naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg gegaan en vermoedelijk rijden ze later door naar de Jumbo in Veghel.

Ook in Wouw verzamelden vroeg een grote groep met boeren. Zij vertrokken rond 7.00 uur in de richting van de A58 en ook in Bergen op Zoom werd er actie gevoerd. Rond 8.00 uur reed een grote groep met tractoren door de binnenstad.

Vermoedelijk gaan veel boeren uit Noord-Holland en Zuid-Holland naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag.