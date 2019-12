De politie is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een woningoverval aan de Botenlaan in het Eindhovense Schouwbroek. Ter plaatse troffen agenten een hennepkwekerij aan. De daders, drie mannen, zijn gevlucht.

De politie ontving de melding over de woningoverval rond 2.35 uur. Bij de woning troffen agenten een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan, die onder invloed was van alcohol of drugs. De politie heeft hem ingesloten.

De daders zijn na de overval in een auto gevlucht en hebben buit meegenomen in losse dozen. De politie vermoedt dat het om een ripdeal gaat. Er is nog geen signalement van de daders of de auto vrijgegeven.

De hennepkwekerij is na de inval geruimd. Hiervoor moest de elektriciteit in de straat tijdelijk deels uitgeschakeld worden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen.