Drie gewapende mannen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een woning in de Eindhovense buurt Schouwbroek overvallen. Er raakte niemand gewond.

De daders zijn in een auto gevlucht en hebben buit meegenomen in losse dozen. Er is nog geen signalement van het drietal of de auto vrijgegeven.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen.