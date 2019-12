Bedrijventerrein Het Zand in Best is dinsdagochtend tijdelijk afgesloten geweest vanwege een gaslek.

Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Daarbij is waarschijnlijk een hoofdleiding geraakt. De brandweer ter plaatse heeft het lek gedicht. Medewerkers van netbeheerder Enexis gaan de leiding afsluiten en repareren.



Het gebied rond het gaslek is afgezet. Een aantal bedrijven op het terrein zijn van het gas afgesloten vanwege het lek. Enkelen bedrijfspanden in de buurt werden kort ontruimd.