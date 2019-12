Yolande Zola Zoli van der Heide is de nieuwe conservator tentoonstellingen bij het Van Abbemuseum. Ze volgt Annie Fletcher op, die is aangesteld als directeur van het Irish Museum of Modern Art in Dublin.

Van der Heide was tot voor kort adjunct-directeur van de kunstinstelling Casco Art Institute in Utrecht. Verder was ze verbonden aan het Dutch Art Institute Roaming Academy in Arnhem.

Zij gaat zich bij het Eindhovense museum bezighouden met onderzoek, actieve samenwerking met publiek en het op peil houden van de collectie van het museum. Het Van Abbemuseum richt zich op moderne en hedendaagse kunst.

Museumdirecteur Charles Esche is blij met de komst van de nieuwe conservator. "Ze heeft veel ervaring met het samenstellen van tentoonstellingen in zowel een nationale als internationale context. Ze blinkt uit in het samenbrengen van mensen én belangen op het snijvlak van kunst en de maatschappij."