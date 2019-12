De 26-jarige man die zijn vader in november 2018 een fatale duw gaf van de trap in hun woning in Eindhoven is maandag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot één jaar cel.

De man werd vrijgesproken van het opzettelijk doden van zijn vader. Volgens de rechtbank is er geen enkele aanwijzing dat de verdachte zijn vader om het leven wilde brengen of zwaar wilde verwonden.

Daarnaast is de kans dat iemand overlijdt door een val van een trap volgens de rechter niet zo groot. De rechtbank oordeelt daarom dat de verdachte schuldig is aan mishandeling met de dood als gevolg.

De verdachte en zijn vader raakten die dag met elkaar in gevecht in de woonkamer. Terwijl de vader zijn zoon de trap op naar boven volgde, gaf de zoon hem een duw tegen de muur. Het slachtoffer verloor mede hierdoor zijn evenwicht en viel achterover naar beneden. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan hoofdletsel.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte zelf zwaar aangeslagen is door het overlijden van zijn vader. Hij zou deze gevolgen niet hebben gewild. Daarom vindt de rechtbank een celstraf van één jaar op zijn plaats.