Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft maandag in hoger beroep een gevangenisstraf van twaalf jaar opgelegd aan een 41-jarige man voor het doodschieten van een 33-jarige man bij strandpark Aquabest in Best.

Op 5 november 2017 ging de verdachte samen met anderen naar een salsafeest bij het strandpark. De man en zijn zoon voelden zich al enige tijd bedreigd. Hij zou daarom een revolver bij zich hebben gehad, die hij na aankomst in de auto liet liggen.

Na diverse opstootjes tijdens het feest heeft de verdachte zijn revolver uit de auto gepakt. Toen een van de aanwezigen hem dreigde aan te vallen heeft verdachte hem neergeschoten, terwijl een beveiliger de belager probeerde weg te trekken. Na het dodelijk schot is de verdachte weggerend.

Het slachtoffer overleed later die nacht aan zijn verwondingen.



De man heeft het hele proces verklaard dat het pistool onbedoeld afging. Uit het dossier en getuigenverklaringen concludeert het hof dat de man wel gericht en bewust geschoten heeft. Ook een poging tot doodslag op de beveiliger vindt het hof bewezen, omdat die vlakbij het slachtoffer in de buurt stond.

Verdediging: Man handelde uit noodweer

De verdediging stelde dat de man handelde uit noodweer, maar daar was het hof het niet mee eens. "Uit de getuigenverklaringen en videobeelden blijkt wel dat de man zich in een situatie bevond waarin hij zich mocht verdedigen tegen die ene aanvaller, maar hij is door te schieten veel te ver gegaan."

"Tot dan toe was er geen enkel wapen gebruikt. Ook blijkt niet dat het schieten voortkomt uit stress van de dreigende aanval door het slachtoffer."

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder veertien jaar cel geëist in hoger beroep.