Een man is zaterdag rond 20.20 uur door drie personen bedreigd en beroofd met een taser in een park aan de Kasteellaan in de Eindhovense wijk Gestel.

De drie mannen dwongen het slachtoffer zijn pasje af te geven, waarna ze vluchtten in de richting van de Karel de Grotelaan.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden en roept getuigen van de beroving op om zich te melden.