De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een zelfgemaakt explosief ontdekt in een auto in een woonwijk Eindhoven.

Dat bevestigt een woordvoerder. De politie kwam het explosief op het spoor dankzij een melding.

De ruit van de auto waarin het explosief lag was ingetikt. Het explosief is later door de Explosieven Opruimingsdienst onklaar gemaakt en vernietigd. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie doet onderzoek naar de situatie.