Een politieachtervolging, die begon in Eindhoven, eindigde in de nacht van vrijdag op zaterdag in een botsing tussen de verdachte en een politiewagen in Nuenen. Een 33-jarige verdachte werd aangehouden.

De politie kreeg even na middernacht een melding van de man die vervelend gedrag vertoonde in de wijk Tongelre. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de man al met zijn auto vertrokken. De agenten zetten een achtervolging in.

De politie probeerde de auto met de verdachte tot stilstand te brengen, maar toen dit mislukte ontstond er achtervolging met meerdere politiewagens. Uiteindelijk eindigde de achtervolging op de Europalaan in Nuenen door een botsing tussen de verdachte en de politiewagen. Vooral de politieauto liep daarbij flinke schade op.

Beide auto's kwamen tot stilstand en de verdachte besloot te voet verder te vluchten. Ook toen hij gepakt werd, bleef hij zich tegen zijn aanhouding verzetten. Uiteindelijk wisten de agenten de man in bedwang te houden.

Ondanks flinke schade hoefde niemand naar het ziekenhuis meegenomen te worden. De verdachte bestuurder is aangehouden en zit vast op het politiebureau. Zijn rijbewijs is ingenomen.