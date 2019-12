Door een aanrijding met een auto op een busbaan in Eindhoven zijn vrijdagmiddag een fietser en een bromfietser lichtgewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de kruising van de Huizingalaan en de Marathonloop, meldt de politie. Allebei de slachtoffers hebben breuken opgelopen.

Een automobilist die over de busbaan reed, botste op de fietser en bromfietser. Zij kruisten op dat moment de busbaan. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

De politie is op zoek naar getuigen.