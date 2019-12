Zes partijen trekken samen 1,2 miljoen euro uit voor de vernieuwing van zowel het Muziekgebouw als winkelcentrum Heuvel. Vanuit de Regio Deal van het kabinet moet nog eens 1 miljoen euro komen.

Er wordt de komende twee jaar een grootschalig verbeterplan ontwikkeld voor beide complexen.

De financierende partijen zijn de gemeente en het Muziekgebouw, projectontwikkelaar CBRE, de provincie, Brainport Development en het regionale bedrijfsleven, verenigd in VNO NCW Brabant-Zeeland.

De gemeente draagt eenmalig 300.000 euro bij aan het Muziekgebouw, evenals de provincie, CBRE en het bedrijfsleven. Ook geeft CBRE een huurkorting van 450.000 euro aan het Muziekgebouw. De gemeente steekt verder 50.000 euro in het uitwerken van de verbeterplannen.

Twee probleemdossiers

Het Muziekgebouw is al een aantal jaar een probleemdossier voor de gemeente Eindhoven. De gemeente huurt het complex van CBRE met een overeenkomst die doorloopt tot 2032, waarin bepaald is dat de huur ieder jaar flink stijgt. Het tekort van het Muziekgebouw wordt daardoor ieder jaar groter.



Ook winkelcentrum Heuvel is al jaren aan het kwakkelen. Ondanks een ingrijpende renovatie, twee jaar geleden, heeft een deel van het complex te maken met veel leegstand. De wensen van het publiek op het gebied van winkelen zijn de afgelopen jaren drastisch veranderd. Sommige grote winkelketens doen het goed, maar niet alle winkeliers kunnen daarvan profiteren.

Aanvraag van Regio Deal

De volgende stap van de zes partijen is het uitwerken van de definitieve afspraken en het uitwerken ervan voor de aanvraag van het geld in de Regio Deal.

Voorwaarde voor geld uit die pot is dat er nieuwe initiatieven mee ontwikkeld worden die een versterking voor de regionale economie opleveren, en dat die gedeeltelijk betaald worden door partijen uit de regio zelf. De deadline daarvoor is 31 januari 2020.