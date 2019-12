Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven krijgt ongeveer 500 vierkante meter extra zwemwater.

Het zwembad krijgt daarmee een zwemwateroppervlakte van 1.500 vierkante meter. De uitbreiding van het zwembad komt voort uit herziene nieuwbouwplannen en een bijdrage van 7,5 miljoen euro van Brainport Eindhoven.

Ook heeft wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) een overeenkomst gesloten met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). De zwembond gaat de trainingsactiviteiten, die nu nog verspreid zijn over het hele land, concentreren in Eindhoven. De Tongelreep wordt voor twaalf jaar gehuurd door de KNZB.

In april werd een plan voor de uitbreiding van het zwembad afgewezen nadat een extern bureau de haalbaarheid van de plannen had onderzocht. De start van de uitvoering van de nieuwe plannen wordt in 2022 verwacht. Het zwembad moet uiterlijk in 2024 klaar zijn.