De TU Eindhoven gaat een groot nationaal onderzoek leiden naar de ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden voor een schoner en energiezuiniger Nederland.

In totaal 32 wetenschappers van vijf universiteiten uit Eindhoven, Rotterdam, Tilburg, Twente en Delft nemen deel aan het prestigieuze onderzoeksprogramma genaamd NEON. Het project heeft een budget van 12,5 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)



Auke Hoekstra is onderzoeker aan de TU Eindhoven en leidt het programma. "Dankzij NWO kunnen we een combinatie maken van alfa-, bèta en gammawetenschappers. Voor zover ik weet is dat volstrekt uniek is in de wereld. Zij worden ondersteund door een sterk samenwerking van kennisinstellingen in binnen- en buitenland, innovatieve bedrijven, internationale belangenverenigingen en overheden."