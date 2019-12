Tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven rijden donderdagavond geen treinen, meldt de NS om 18.34 uur.

De reden voor de verstoring is een aanrijding met een persoon.

Naar verwachting wordt het treinverkeer rond 21.45 uur weer hervat.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.