Patiënten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven krijgen voortaan een virtualrealitybril op om pijn en angst bij vervelende behandelingen te verminderen.

Het gaat om een pilot. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat de brillen op meerdere afdelingen gaat testen.



Met de VR-bril wanen patiënten zich tijdens een pijnlijke behandeling in een andere werkelijkheid. Van een tour door een historische binnenstad tot ontspanningsoefeningen in een sprookjesbos.

De patiënt kiest zelf het programma dat het beste bij hem past. Het idee van de toepassing is dat het afleiding biedt. De behandeling is dan minder pijnlijk en stressvol.



VR-brillen worden in de medische wereld steeds vaker gebruikt. Ze worden meestal ingezet voor behandelingen die tot veel angst leiden en als vervelend worden ervaren.