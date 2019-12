Het aantal coffeeshops in Eindhoven mag groeien van twaalf naar vijftien, blijkt uit het nieuwe coffeeshopbeleid van de gemeente.

Uit rapporten van de gemeente is gebleken dat de vraag naar cannabis groeit. "De druk op de twaalf shops die er nu zijn neemt enorm toe", licht burgemeester John Jorritsma toe. "Een groei naar achttien coffeeshops zou kunnen, omdat we als centrumgemeente een verzorgingsgebied hebben van bijna een miljoen mensen. Maar we hebben ook gezegd: achttien is wat te gortig, dus worden het er vijftien",

Met de uitbreiding wil Jorritsma vooral voorkomen dat er een levendige straathandel ontstaat. "Bij een tekort aan coffeeshops neemt de straathandel het over, met alle overlast van dien. Ook kunnen we met de verkoop van cannabis in coffeeshops de kwaliteit van softdrugs beter waarborgen."

Vanaf 2021 is er ruimte voor vijftien coffeeshops in de stad. Voor die tijd worden alle ondernemers getoetst. Zowel de huidige coffeeshophouders als nieuwe ondernemers worden aan verschillende regels en controles onderworpen. Zo gelden er landelijke regels, zoals het verbod op verkoop aan minderjarigen en het hebben van een maximale handelsvoorraad. Ook worden ondernemers getoetst op de Bibob, de wet die toeziet op de geldstromen.

Burgemeester: Wij nemen de verantwoordelijkheid

Jorritsma ziet graag dat ook regiogemeenten de verantwoordelijkheid oppakken om een coffeeshop te openen, maar hij heeft daar weinig vertrouwen in. "Er is kennelijk in deze regio onvoldoende behoefte of ruimte om shops te openen. Dus wij nemen die verantwoordelijkheid. Al zou ik het graag willen dat andere gemeenten iets doen."

In Nederland is het gemiddeld aantal transacties in een coffeeshop zo'n 175.000 per jaar. In Eindhoven ligt dat gemiddelde op 275.000, met uitschieters naar een half miljoen.