Een promovendus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een systeem ontwikkeld dat militairen in een vroeg stadium waarschuwt voor bermbommen.

In oorlogsgebieden zijn bermbommen een effectief wapen van opstandelingen en terroristen. Ze zijn gemakkelijk te maken en te verbergen en zeer dodelijk.

De nieuwe Eindhovendse uitvinding kan ze opsporen en daarmee ook levens redden. De onderzoeker werkt bij ViNotion, een spin-off van de onderzoeksgroep Video Coding and Architectures van de TU/e, waar hij deze technologie verder ontwikkelt in nauwe samenwerking met het ministerie van Defensie.



Het systeem zal vooral gebruikt worden in militaire transportroutes. "Omdat die routes zo vaak bereden worden is het een doelwit voor onder anderen terroristen", zegt de onderzoeker.

"Zij leggen op die route dan een bermbom die ze op afstand laten ontploffen." Om het aantal slachtoffers tijdens militaire transporten te verminderen, is geregeld toezicht op de routes met een hoog risico vereist.

Bij montage op een militair voertuig kan het automatisch de aanwezigheid van mogelijke bommen detecteren door verdachte veranderingen in de omgeving te registreren.



Het systeem helpt de militair om bedreigingen beter te ontdekken. Voor mensen is het erg lastig om zich langere tijd in een onbekende omgeving te concentreren op één taak.

Het systeem van de promovendus is in staat om automatisch onbekende objecten en verdachte veranderingen in de omgeving te detecteren.

Het systeem registreert automatisch de omgeving en vergelijkt deze beelden met eerdere opnames. Elke verandering wordt vervolgens door het systeem geanalyseerd.