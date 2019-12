Een 19-jarige man uit Eindhoven is dinsdagavond aangehouden nadat hij een aantal mensen in een woning aan de Bastenakenlaan in Eindhoven had bedreigd met een vuurwapen.

De verdachte zou een bekende zijn van de mensen die hij bedreigde. In de woning ontstond een worsteling waarbij een schot werd gelost. Niemand raakte hierdoor gewond. De man met het wapen kon worden overmeesterd.

De politie werd tijdens het incident ingelicht. Kort erna arriveerden agenten die de verdachte aanhielden. De verdachte zit vast voor verder verhoor.

De politie doet onderzoek naar het incident. Er zijn onder meer forensische specialisten aan het werk die sporenonderzoek in de woning doen. De woning is verzegeld.