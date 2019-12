De opening van de ijsbaan in Geldrop is enkele uren uitgesteld in verband met een technisch mankement, maakt de organisatie woensdag bekend. Het evenement zou in eerste instantie om woensdagmiddag 15.00 uur afgetrapt worden. De opening is nu verplaatst naar 19.00 uur.

Door het technisch mankement kon er in de nacht van dinsdag op woensdag geen ijs worden gevormd. "Inmiddels is er keihard gewerkt om het probleem te verhelpen en dat is gelukt", zegt de organisatie.

De ijsbaan had woensdag een paar uur extra nodig om genoeg ijs te vormen. De opening werd daarom enkele uren uitgesteld.