Het voormalige V&D-pand aan de Vrijstraat in Eindhoven wordt ingevuld met winkels, uiteenlopende kleine bedrijven en ateliers. De nieuwe plannen voor het pand in de binnenstad werden dinsdagavond gepresenteerd. De invulling werd bepaald door vastgoedbelegger MN.

Op de begane grond komen winkels. Op de vier etages erboven zal Microlab ruimte innemen. Microlab is momenteel gevestigd op Strijp-S en verhuurt daar zo'n achthonderd flexibele werkplekken aan 230 kleine bedrijven, waaronder metaalbewerkers, architecten, zakelijk dienstverleners en creatieve bureaus.

Na het faillissement van de V&D in 2016 werden er gesprekken gevoerd met warenhuis Hudson's Bay. Dat liep uiteindelijk op niets uit. Daarna kwam er voor korte tijd het Warehouse of Innovation te zitten.

"Een warenhuis in zo'n groot gebouw is wat gedateerd, denken we. We moesten op zoek naar een andere invulling. Winkels en kantoren zijn de beste optie, blijkt uit studies. En met meerdere huurders lopen we minder financiële risico's", zegt George van Hooijdonk van vastgoedbelegger MN.

Naast een nieuwe invulling krijgt het voormalige V&D-pand ook een heel andere uitstraling. Het pand wordt gestript, krijgt meer glas en op het dak wordt groen aangelegd.