Overlast van vuurwerk kan vanaf nu gemeld worden bij een officieel meldpunt van de gemeente Eindhoven.

Tot en met 1 januari 2020 kunnen Eindhovenaren via de BuitenBeter-app of telefonisch via 14040 vuurwerkoverlast of schade door vuurwerk melden, zoals opgeblazen brievenbussen, vuilnisbakken of geluidsoverlast.



Op die manier wil de gemeente ontdekken waar de problemen zich vooral afspelen, zodat bij de volgende jaarwisseling een plan van aanpak gemaakt kan worden. Daarin wordt gekeken naar de mogelijkheid van een vuurwerkshow.



Uit een onderzoek van de gemeente onder 4.200 Eindhovenaren blijkt dat 60 procent een centrale vuurwerkshow ziet zitten. Iets meer dan de helft van de stad is voorstander van een knalverbod voor particulieren.

Er zijn tijdens de jaarwisseling in Eindhoven geen vuurwerkvrije zones. Om die te handhaven zijn te weinig agenten op de been.