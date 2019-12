Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand in Woensel-Noord. Het voertuig stond in de Van Zinnicqstraat.

Rond 3.35 uur kwam de melding bij de brandweer binnen. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig verwoest werd.



De auto stond geparkeerd in de straat. Er raakte niemand gewond.