Nardo van der Meer treedt per 1 juni aan als nieuwe bestuursvoorzitter van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dat laat het ziekenhuis dinsdag weten.

Van der Meer volgt Piet Batenburg op die per juni 2020 met pensioen gaat. Hij werkt momenteel nog als voorzitter van de vakgroep anesthesiologen, intensivisten en pijnbestrijders in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

"Ik kijk ernaar uit om met mijn diverse ervaringen als medisch professional, bestuurder en hoogleraar een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het Catharina Ziekenhuis te leveren", laat hij dinsdag weten.



"Wij zijn erg verheugd met de aanstelling van Nardo", vertelt Tiny Sanders, voorzitter van de Raad van Toezicht. "Hij heeft de juiste mix van medische kennis en de juiste persoonlijkheid om het Catharina Ziekenhuis te leiden."