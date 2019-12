Het stadsbestuur van Eindhoven vindt dat er de komende jaren veel meer laadpalen in de stad moeten komen voor elektrische auto's.

Het college van burgemeester en wethouders willen het elektrisch rijden in de stad bevorderen. Daarmee moet de uitstoot van CO2 en fijnstof worden verminderd.

Ook rijden er sowieso meer elektrische auto's in de stad. Het college heeft daarom een aanpak gepresenteerd om ervoor te zorgen dat er meer laadpalen worden geplaatst. Er wordt zo'n 150.000 euro voor het plan uitgetrokken.

In de toekomst moeten er meer mogelijkheden komen om laadpalen in te passen in de openbare ruimte. Ook moet het makkelijker worden om een aanvraag te doen om een laadpaal te plaatsen. Het stadsbestuur wil het vergunningstraject versnellen.

Op dit moment zijn er meer dan 650 laadpalen in Eindhoven. Het gaat dan om privéaansluitingen of (semi)openbare laadpalen. Iedere maand neemt dat aantal met meer dan tien stuks toe.