Een personenauto met twee oudere inzittenden is zondagmiddag in een sloot langs de weg beland in de Eindhovense wijk Meerhoven.

De brandweer heeft de auto eerst met een sleepkabel uit de sloot getrokken, waarna de twee inzittenden uit het voertuig werden bevrijd. De slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De toedracht van het ongeval is niet bekend.