De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.00 uur lachgas aangetroffen in een auto na een eenzijdig ongeval met vier gewonden in het centrum van Eindhoven.

De bestuurder van de auto reed door onbekende oorzaak de stoep op en kwam met een klap tot stilstand tegen een kunstwerk.

De vier inzittenden zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of zij lachgas hadden gebruikt.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeval en de vondst.