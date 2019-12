Van 6 tot 16 december oefenen diverse F-16-gevechtsvliegtuigen nabij vliegbasis Eindhoven, meldt de vliegbasis via Twitter.

De in totaal acht gevechtsvliegtuigen zullen tien dagen lang twee keer per dag vliegen, behalve in het weekend. Er zijn geen vaste vertrektijden, maar de F16's vliegen op werkdagen tot maximaal 22.45 uur.

De F-35 doet nog niet mee aan de oefeningen. Zodra de F-25 de F-16 heeft vervangen, zal de vliegbasis Eindhoven een uitvalsbasis worden voor de F-35.